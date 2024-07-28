Yoldaki çukur sürücülerin kabusu oldu

Birçok aracın lastiği patlarken, sürücüler belediyeyi göreve çağırdı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nin girişinde yer alan yolda bir süre önce doğalgaz firması tarafından yapılan kazı çalışması sonrası asfalt çalışması yapılmayınca yoldaki çukur özellikle akşamları sürücülerin çilesine dönüştü. Birçok sürücü karanlıkta görmeyerek girdiği çukurda araçlarının lastiklerinin patlaması sonucu mağdur oldu.

Sürücüler, büyükşehir belediyesinin aradan zaman geçmesine rağmen yolda onarım çalışması yapmamasını eleştirirken, bölge halkı kendi çabaları ile sürücülerin çukura düşmemesi için yola duba koydu.