Yoldan çıkan İETT otobüsü gelinlik mağazasına girdi

Kaynak: İHA
Yoldan çıkan İETT otobüsü gelinlik mağazasına girdi

Bayrampaşa’da şoförünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği İETT otobüsü, yol kenarındaki bir gelin mağazasına girdi. Kazada yolculardan yaralananlar oldu.

Kaza, saat 18.20 sularında Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Eminönü seferini yapan 36 KE kodlu İETT otobüsünün şoförü yeşil ışıkta gaza basmaya başladı ve ardından direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, yol kenarında park halindeki araca çarpıp, kaldırımdaki koruma mantarlarını aşarak dört katlı binanın girişindeki dükkana girerek durabildi.

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Kaza sırasında gelinlik dükkanında bulunan vatandaşlar, dükkanın içlerine kaçarak kazadan yara almadan kurtuldu. İETT otobüsü içerisindeki yolculardan bazıları ise hafif yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dükkanda maddi hasar meydana gelirken, otobüs olay yerine gelen çekici vasıtasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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