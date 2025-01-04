Yoldan çıkan İETT otobüsü reklam panosuna çarparak durabildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yoldan çıkan İETT otobüsü reklam panosuna çarparak durabildi

İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsü yoldan çıkarak önce aydınlatma direğini devirdi ardından da reklam panosuna çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Bahçelievler D-100 Karayolunda İETT otobüsü yoldan çıkarak aydınlatma direğini devirdi ardından da reklam panosuna çarparak durabildi. Kazada yolcularda ve şoförlerde yaralanma olmazken yolda bir süre trafik oluştu.

Kaza, D-100 Karayolu Bahçelievler mevki Sefaköy istikametinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. 98AB Atakent Bakırköy hattında çalışan Gülcemal Yılmaz idaresindeki İETT otobüsüyle yan yolda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs yolda savrularak önce aydınlatma direğini devirdi, ardından kaldırıma çıkarak reklam panosuna çarparak durabildi. Otobüsün arkasında olan hafif ticari araç da duramayarak İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada şans eseri yolcular ve şoförlerden yaralanan olmadı. 2 araçta da hasar oluştu. Kaza nedeniyle Yan yol Sefaköy istikametinden bir süre trafik oluştu.

Yoldan çıkan İETT otobüsü reklam panosuna çarparak durabildi

Yoldan çıkan İETT otobüsü reklam panosuna çarparak durabildi

Yoldan çıkan İETT otobüsü reklam panosuna çarparak durabildi

Yoldan çıkan İETT otobüsü reklam panosuna çarparak durabildi

Son Haberler
ASELSAN'la Aziz Yıldırım'ın şirketi imzaladı. KAP'a açıklama yapıldı
ASELSAN'la Aziz Yıldırım'ın şirketi imzaladı. KAP'a açıklama yapıldı
Süper Lig’de günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu
Süper Lig’de günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu
Altay, umudunu camianın efsanelerine bağladı
Altay, umudunu camianın efsanelerine bağladı
Hayvanlarla konuşma rüyası gerçek oluyor! Bilim insanları açıkladı
Hayvanlarla konuşma rüyası gerçek oluyor! Bilim insanları açıkladı
Şam'da gönüllüler sokakları temizledi
Şam'da gönüllüler sokakları temizledi