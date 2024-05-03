Yoldan çıkan otomobil takla attı

Kaynak: İHA
Yoldan çıkan otomobil takla attı
Karabük’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak ters döndü. Gerçekleşen kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Karabük - Yenice Karayolu, Bolkuş köyü mevkiinde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki Ali Dağlı’nın kontrolündeki otomobil ile Karabük istikametine seyir halindeyken yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda yolun sağında bulunan taş duvara çarptı ve takla atarak ters döndü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Ali Dağlı ve yanında bulunan eşi 66 yaşındaki Fatma Dağlı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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