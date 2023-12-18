Yolgeçen hanına dönen Türkiye'de yol kenarında aslan yavrusu bulundu

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol kenarında görülen bir aslan yavrusu, ihbar üzerine 2 gündür yapılan aramalar sonucu bitkin halde bulundu. Siverek Hayvan Rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alınan aslan öldü.

Siverek-Şanlıurfa karayolu 5’inci kilometresi okul kampüsleri yakınlarında, okul çıkışı sırasında öğrenciler yol kenarında yavru bir aslan gördü. Öğrencilerin görüntüleri çekerek haber vermesiyle kısa sürede olay yerine giden yetkililer, çevrede arama çalışmalarına başladı.

Yapılan aramalara, havanın kararması sonucu ara verilmişti. Sabah erken saatlerde Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Haydi Jandarma ekipleri ve Siverekli hayvanseverlerin katılımıyla, hassas koku alan köpeklerin yardımıyla arama çalışmaları tekrardan başladı.

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BİTKİN HALDE BULUNDU

Yaklaşık 2 saatlik arama çalışmalarının ardından yavru aslan hassas koku alan köpekler sayesinde, saklandığı çalılıklar arasında bulundu.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yavru aslan Siverek Hayvan Rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

YAVRU ASLAN ÖLDÜ

Siverek Hayvan Rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alınan yavru aslan veterinerlerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

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