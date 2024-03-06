Yolsuzluk iddialarının gölgesinde yasak aşk. Ses kayıtları ortaya döküldü

Peru'da Başbakan Alberto Otarola'nın telefon görüşmelerini ve ses kayıtlarının ortaya çıkmasıyla, hakkında yolsuzluk iddiaları sebebiyle ön soruşturma başlatıldı. Otarola, iddilar hakkında Peru’nun eski Cumhurbaşkanı olan Martin Vizcarra'yı suçladı ve kesinlikle yolsuzluk iddialarını kabul etmediğini belirtti.

Otarola, yaptığı açıklamada, "Hükümeti rahatlatmak için bu kararı aldım. Tüm soruşturmalara açığım ve bütün bunların arkasında Bay Martin Vizcarra'nın olduğundan hiç şüphem yok. Hayatım ve profesyonel kariyerim boyunca ahlakı, etiği ve hukukun üstünlüğüne daima inandım" ifadelerini kaydetti.

YASAK AŞK İDDİALARI

Yolsuzluk iddialarının yanı sıra, Otarola’nın yasak aşk yaşadığı bir kadına hükümette iş verdiği de öne sürüldü. Yerel medyada yer alan haberlerde, Otarola ve sevgili olduğu söylenen kadının telefon görüşmelerinin ses kayıtları yayınlandı.

Yayınlanan kayıtlardan birinde, Alberto Otarola, "Anlat bana sevgilim, sonra konuşabiliriz. Biliyorsun bu tür şeyler rahatsız edici ve acı verici fakat bunu bil ki seni seviyorum" ifadelerini kullandığı duyuldu. Otarola, ses kayıtlarının manipüle edildiğini ve gerçeği yansıtmadığını ifade etti ve kendisinin 2021 yılında görevde olmadığını belirtti.