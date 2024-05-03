Yolsuzluk soruşturmasında 2 muhalif siyasetçi için yakalama kararı çıkartıldı

Kaynak: AA
Yolsuzluk soruşturmasında 2 muhalif siyasetçi için yakalama kararı çıkartıldı
Venezuela'da, Devlet Petrol Şirketine (PDVSA) açılan yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, 2 muhalif siyasetçi için yakalama kararı çıkartıldı.

Başsavcı Tarek William Saab'ın yaptığı açıklamada, muhalif siyasetçilerden Leopoldo Lopez ve Julio Borges'in PDVSA'da ve kripto parada yolsuzluğa karıştıklarına ilişkin yeni belgeler edindikleri aktarıldı.

Saab, muhalif iki siyasetçinin gözaltına alınması için haklarında yakalama kararı çıkarttıklarını söyleyerek, yeni tanıklar doğrultusunda bu kararı aldıklarını belirtti.

Lopez ve Borges'in yaşadıkları ülkelerden iadesini isteyeceklerini belirten Saab, muhalif siyasetçilerin, Venezuela devletinin yüklü miktarda parasını gasbettiğini iddia etti.

Başka suçlar işledikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı olan Lopez İspanya'da, Borges ise Kolombiya'da hayatını sürdürüyor.

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