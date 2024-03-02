Yolu kapatan iklim aktivistlerini arabayla ezerek geçmeye çalıştı

Mehmet Akif Erdem
Yolu kapatan iklim aktivistlerini arabayla ezerek geçmeye çalıştı
Avrupa’da iklim aktivistlerinin yol kapatma eylemlerine yenisi eklendi. Sosyal medyada gündem olan eylemde o anda yolda kalan bir sürücünün arabayla eylemcilere ezerek geçmeye çalıştığı görüldü.

İklim aktivistlerinin yol kapatma eyleminde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Bir otoyolun ortasında oturarak yolu kapatmaya çalışan aktivistlere o sırada yoldan geçen bir sürücünün tepkisi sert oldu.

Araçtan inen sürücü önce eylemcileri sürükleyerek yoldan çekmeye çalıştı. Eylemciler ise yeniden aracın önüne geçerek protestoya devam etti.

Duruma sinirlenen sürücü ise aktivistleri ezerek geçmeye çalıştı.

YOL KAPATIYORLAR YA DA SANAT ESERLERİNE ZARAR VERİYORLAR

İklim aktivistleri, son yıllarda özellikle yol kapattıkları ve sanat eserlerine zarar verdikleri eylemlerle dikkat çekiyor. Başta İngiltere olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde eylemler yapan iklim aktivistlerine özellikle yol kapatma eylemleri sırasında sert tepkiler geliyor. Bazı kamyoncuların yol kapatan eylemcileri sürükleyerek yoldan çekmeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oluyor.

Öte yandan bazı iklim aktivistleri ise müzelerdeki çok değerli resimlere çorba ya da boyalar dökerek zarar veriyor. İklim aktivistleri özellikle okyanus dibinden petrol çıkarılmasının son bulmasını istiyor.

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