Yolun karşısına geçen yaşlı çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Enis A. yönetiminde 06 GDV 01 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu, Yenice kavşağında, komşularını ziyaretten evlerine dönerken yolun karşısına geçmekte olan Asiye Demirci (70) ve Osman Demirci (70) çiftine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Asiye Demirci olay yerinde hayatını kaybederken eşi Osman Demirci yaralı olarak kuruldu. Olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından Osman Demirci Havza Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)