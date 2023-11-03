Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Ankara-Uşak Karayolu Gazi Bulvarı’nda 1 Kasım'da, yolda seyir halinde olan T.E.K. (21) idaresindeki 20 H 3216 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Gülsüm Balta (22) ve P.S.’ye (22) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki genç kız yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince P.S. ve ağır yaralanan Ümmü Gülsüm Balta, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Ümmü Gülsüm Balta hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan P.S. ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.