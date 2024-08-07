Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, bir benzin istasyonu yakınlarında gerçekleşen olayda, 28 yaşındaki Furkan A.'nın kullandığı 37 ABG 979 plakalı Volkswagen aracı, yolu geçmekte olan Yasemin Kebapçıoğlu'na (20) çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle genç kız metrelerce savruldu ve olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye intikal eden acılı aile üyeleri büyük bir şok ve üzüntü yaşamış, sinir krizleri geçirmiştir.

Olay yerine ulaşan polis ve trafik ekipleri, geniş çaplı güvenlik tedbirleri alarak detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından, Yasemin Kebapçıoğlu'nun cenazesi adli tıp kurumu morguna nakledildi. Araç sürücüsü Furkan A. ise ifade vermek üzere emniyete götürüldü.