Yolun karşısına geçerken üzerine kamyonun devril

Kaza, saat 13.00 sıralarında Aydın-Denizli kara yolu Köşk ilçe merkezindeki bir kavşakta meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Mahir B. yönetimindeki 09 AHF 984 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan Nazif Kart'ın üzerine devrildi.

Olayın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun altında kalan Kart, güçlükle çıkarılarak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon şoförü Mahir B. gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.