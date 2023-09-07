Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın öldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Zeynep Koçak (65), hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın öldü

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ayancık Caddesi'nde meydana geldi. C.G. yönetimindeki 38 KG 103 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Zeynep Koçak'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Koçak ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Koçak, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Otomobil sürücüsü C.G. ise gözaltına alındı.

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