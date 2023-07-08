Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen G.K isimli kadına otomobil çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

(İHA) Kaza, Kocaeli’nin Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen G.K isimli kadına M.A idaresindeki 41 ALG 956 plakalı Citröen marka otomobil çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekibi yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra sedye ile ambulansa alarak tedavisinin devamı için Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürdü. Öte yandan Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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