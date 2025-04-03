Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu! Canından oldu

Sivas'ta yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda meydana geldi. T.A yönetimindeki 58 ACS 786 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen ismi henüz öğrenilemeyen kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan kadın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi aynı hastanenin morguna kondu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.