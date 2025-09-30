Yolun ortasına okey masası kurdular! Düğün yolu bahşişle açıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Çorum'da evliliğe adım atan bir çift beklenmedik bir sürpriz ile karşılaştı. Gelin almaya giden damadın aracının önünü arkadaşları okey masası kurarak kesti. "Bahşiş yoksa yol açılmaz" sloganı atan grup, konvoyu durdurdu.

İskilip ilçesi Yanoğlan köyünde yapılan düğünle Sude Arslan ile dünyaevine giren Bekircan Erden'in arkadaşları gelin arabasının yolunu okey masasıyla kesti, "Bahşiş yoksa yol açılmaz" diye slogan tuttu. Konvoyun ilerlemesi mümkün olmayınca, aracı kullanan damat indi.

Bir süre sohbet eden damat ve yanındakiler, yolu kesenlere bir miktar para verdi. Bahşişi alan arkadaşları, okey masasını hızla yoldan kaldırarak konvoyun geçişine izin verdi. Gelin ve damat köye doğru hareket ederken, o anlar ise cep telefonu kamerasına kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

