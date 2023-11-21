'Yolyemezler' organize suç örgütü çökertildi. 19 gözaltı

Bir organize suç örgütü daha çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen "Kafes-14" operasyonları kapsamında, ''Yolyemezler'' grubu olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
'Yolyemezler' organize suç örgütü çökertildi. 19 gözaltı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 9 Ekim'de 2 kişinin tellerini keserek girdikleri bir villadaki grupla silahla çatışmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

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KALDIKLARI VİLLADA KISKIVRAK YAKALANDILAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, silahlı çatışmanın yaşandığı villada kalan şüphelilerin, sosyal medyada kendilerini "Yolyemezler" olarak tanıtan silahlı suç örgütünün mensupları oldukları belirlendi.

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ÇETENİN SUÇ DOSYASI BİR HAYLİ KABARIK

Soruşturmada, silahlı suç örgütü lider ve yöneticisi ile örgüt üyelerinin birlikte hareket ederek hiyerarşik düzen içerisinde Büyükçekmece dışında Güngören ve Silivri'de "silahla adam öldürme", "silahla birden fazla kişiyi yaralama", "birden fazla iş yeri ve aracı kurşunlama", "silahla tehdit" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarına karıştıkları tespit edildi.

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt mensubu 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda, 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 23 adet şarjör, 900 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet çelik yelek, 15 adet kar maskesi, 2 adet GPS takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu, 8 adet sanal bahiste kullanıldığı değerlendirilen bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medyadan yaptığı açıklamada '''Yolyemezler'' grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

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Bakan Yerlikaya’nın paylaşımı:

“İstanbul Merkezli Diyarbakır ve Balıkesir’de Eş Zamanlı Düzenlenen "KAFES-14" OPERASYONLARI Kapsamında, “YOLYEMEZLER” Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi.

Operasyonda şüpheli şahıs yakalandı.

Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz. Nefeslerini Keseceğiz

İstanbul’da faaliyet gösterdiği tespit edilen YOLYEMEZLER organize suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; KAFES-14 Operasyonu düzenlendi.

Organize suç örgütünün Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Mala Zarar Verme, Yağma, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama, 6136 SKM, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçlarını işlendikleri tespit edildi.

Operasyon kapsamında, 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 23 adet şarjör, 900 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet çelik yelek, 15 adet kar maskesi, 2 adet gps takip cihazı Muhtelif miktarda uyuşturucu 8 adet sanal bahiste kullanıldığı değerlendirilen bilgisayar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle.

HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTİP, ADALETE TESLİM EDECEĞİZ”

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