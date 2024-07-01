Yomralı arıcılar Anzer Balına rakip çıktı

Anzer Balına rakip çıktı

Mahalle sakinleri, yıllar boyu süregelen arıcılık kültürü ve zengin yöresel bitki örtüsünün, Anzer balını bile gölgede bırakacak kalitede bal üretimine olanak tanıdığını iddia ediyor.

Mahalle Sakinlerinin Görüşleri:

• Mustafa Can, yerel bir arıcı: "Arıcılık bizim ailemizin kuşaklar boyu süregelen bir uğraşı. Yöremizde üretilen balların sağlık açısından faydalarını bizzat biliyoruz. Bu ballar, sadece lezzetli bir kahvaltılık değil, aynı zamanda çeşitli hastalıklara karşı doğal bir şifa kaynağıdır. Anzer balının değerini inkar etmiyoruz; ancak kendi balımızın daha üstün kalitede olduğuna inanıyoruz ve bu konuda mahallemizdeki diğer arıcılar da hemfikir."

Yapılan İncelemeler ve İddialar:

• Mustafa Can, Anzer Yaylası'nda yaptığı incelemelerde, arıların beyaz orman gülü ve endemik bitkilerden nektar topladığını gözlemledi. Bu bitkilerin Yomra'nın Çamlıyurt mahallesinde de bulunduğunu ve dolayısıyla benzer kalitede bal üretiminin mümkün olduğunu belirtti. Can, "Balımızı Anzer balıyla karşılaştırmalarını ve gerekli analizleri yapmalarını istiyoruz. Ürettiğimiz balın kalitesi konusunda iddialıyız ve bu alanda bizden daha iyisini yapanı tanımıyoruz," dedi.

Bilimsel Analiz Talebi:

• Yomra'nın arıcıları, ürettikleri balın kalitesini ispatlamak adına bilimsel analizler yapılmasını talep ediyor. Bu analizlerle, balın kalite standartlarını belirleyen faktörlerin ve sağlık üzerindeki potansiyel faydaların doğrulanması amaçlanıyor.