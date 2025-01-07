Yön levha direğine çarpan aracın sürücüsü öldü

Kaynak: DHA
Yön levha direğine çarpan aracın sürücüsü öldü

Ankara'da yön levha direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, geç saatlerde Çevreyolu Saray Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DOR 673 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yön levha direğine çarptı. Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü cenaze arabasıyla morga götürürken Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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