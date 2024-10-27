Yön tabelası direğine çarpan araçtaki 4 kişi can verdi

Ankara Mamak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak yön tabelası direğine çarpa

n otomobildeki 4 kişi yaşamını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Mamak ilçesi Yakup Abdal Mahallesi'nde gerçekleşti. 06 DDC 719 plakalı araç, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yön tabelası direğine çarptı. Çarpma ile birlikte hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Araçta sıkışan 5 kişi bulundukları yerden çıkarılırken, yapılan kontrolde 2'si kadın 4 kişinin yaşamını kaybettiği , 1 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralı vatandaş ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri de olay yerindeki inceleme sonrası morga götürüldü.