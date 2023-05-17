Yonca Evcimik neden çocuk yapmadığını ilk kez açıkladı

İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan performans programı 'İpek Yolu' her perşembe akşamı müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. İpek Açar, İpek Yolu'nun yeni bölümünde Yonca Evcimik'i konuk etti.

"PANDEMİ BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL VE ÇOK GÜZELDİ"

Yonca Evcimik, pandemi süresince ailece bir arada oldukları için çok mutlu olduğunu söyleyerek de şaşırttı. Evcimik şöyle devam etti: "İnsanlar bana kızıyor bunu söyleyince ama, pandemi benim için çok özel bir andı... Çünkü bütün ailemiz 24 sat ve 2 buçuk yıl bir aradaydı. O yüzden pandemi benim için çok özel ve çok güzeldi. Bana yepyeni bir pencere açtı, birçok insana da aynısı olmuştur inanıyorum."

"HER KESİM TARAFINDAN SEVİLDİĞİMİ DAHA YENİ FARK EDİYORUM"

Yonca Evcimik, İpek Yolu'nda çok özel açıklamalar gerçekleştirdi. "Çocukların sevgisinden dolayı çocuğa doydum ondan çocuk yapmadım" diyen Yonca Evcimik "Her kesim tarafından sevildiğimi daha yeni fark ediyorum. Bu bana Allah'ın verdiği lütuf" derken İpek Açar da "Yaptığın yeniliklerle o zamanlar sosyal medya olsaydı acaba ne olurdu" esprisi yaptı.

Yonca Evcimik "Annem beni erkek diye doğurmuş, erkek çocuk olacağından çok eminmiş" dedi.



