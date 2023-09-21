Yonca Evcimik yeni yaşını sahnede kutladı. “Yaşım 60 ama ruhum ergen”

Şarkıcı Yonca Evcimik, 60 yaşına girdi. Ünlü popçuya, dansçıları Ankara'da verdiği konserde sürpriz yaptı.

Yonca Evcimik yeni yaşını sahnede kutladı. “Yaşım 60 ama ruhum ergen”

Ankara konserinden sahneye pastayla gelen dansçılarını görünce şaşıran Yonca Evcimik, mumunu üfledikten sonra seyircilere dönerek, "Pasta çok küçük, hepinize yetmesi için belki bir parmak atarsınız” diyerek espri yaptı.

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"ÇOK YAKINDA ŞOVUMU GÖRECEKSİNİZ"

Konser sonrası açıklama yapan popçu, "60 oldum ama ruhum hâlâ ergen. Böyle olmasından da aşırı memnunum. Bu yıl aynı zamanda 45'inci sanat yılımı kutladığım çok özel bir show hazırlıyorum. 60 yaşıma ve sanat hayatıma böyle bir show yakışırdı. Çok yakında göreceksiniz" dedi.

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