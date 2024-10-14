Yonca Evcimik'in sahne tarzı dillere düştü! "Giyinmeyi unutmuş"

'Bandıra Bandıra', 'Sallayalım Dünyayı', gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla hafızalara kazınan Yonca Evcimik, sahne performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

GENÇLERE TAŞ ÇIKARIYOR

Başarılı kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken 61 yaşındaki Evcimik, güzelliğiyle de genç kızlara taş çıkartıyor.

Cesur sahne tarzıyla da sık sık gündeme gelen Evcimik, 90’lar gecesinde iddialı tarzıyla gündeme geldi.

Yüksek bel külot giyen Evcimik'in o halleri sosyal medyayı salladı. Instagram hesabından cesur karelerini paylaşan Evcimik'e yorum yağdı.

"GİYİNMEYİ UNUTMUŞ"

Evcimik'in paylaşımına; "Giyinmeyi unutmuş", "Ceketin altına don giymiş", "Ne tarz ama bu ünlülerde yaşlandıkça tuhaflaşıyor" yorumlarında bulundu.