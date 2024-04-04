Yöneticiler koltukta ne kadar oturmalı ?

Herhangi bir iş alanında yetki veren bir koltuğa oturan yöneticiler, genellikle uzun yıllar boyunca kalkmamaları ile bilinirler. Fakat bu işin ortalama süresinin ne kadar olduğuna dair net bir açıklama bu zamana kadar yapılmamıştı.

Yapılan araştırmalarda Türkiye’den de görüşlerine başvurulan uzman ve liderler, CEO’ların koltukta kalmaları için ideal olan sürenin 7-10 sene olduğuna dair fikir birliğine vardılar. Bundan 20 yıl kadar önce şirketlerin yönetim koltuğunda oturan liderler, yöneticiler koltuklarında ortalama olarak 20 yıl kalabiliyorlardı.

Günümüzde ise bu süre ortalama olarak 8-10 yıl aralığına kadar düşmüş durumda.

Hatta CEO’ların yıllara göre karakterleri bile belli olmuş durumda:

İLK YILLAR: BALAYI

SONRAKİ DÖNEM: PERFORMANS DÜŞÜŞÜ

3-5 YIL: İYİLEŞME

6-10 YIL: RAHATLIK TUZAĞI

Bu yılları, daha doğrusu son rahatlık tuzağı evresinin geçebilen CEO’ların sonraki dönemi ise Altın Yıllar olarak adlandırılıyor.

BU SÜRELER YARIYA İNDİ

Fakat değişen teknoloji, sosyoloji yapı ve medeniyetin her geçen gün daha da değişmesi ile iş alanındaki görev süreleri de değişti. Tabiri caizse koltuklar artık aşırın ısınma ve yıpranma yaşamıyor.

Dolayısı ile yukarıda belli zaman aralıkları ve rollerin de yarı yarıya kadar düştüğü gözlemlenebiliyor.