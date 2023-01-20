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  • Mauro Icardi kararını verdi. Yönetimden kolaylık isteyecek

Mauro Icardi kararını verdi. Yönetimden kolaylık isteyecek

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin, sarı-kırmızılı ekipteki geleceği belli oluyor.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 09:27
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Yönetimden kolaylık isteyecek. Icardi kararını verdi

Mauro Icardi kararını verdi. Yönetimden kolaylık isteyecek
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Süper Lig'de bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çeken Mauro Icardi geleceğe dair de kararını verdi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Arjantinli futbolcu, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini yakın çevresine bildirdi. 

Icardi'nin bonservis konusunda Paris Saint-Germain'den kolaylık isteyeceği iddia edildi.

Galatasaray'da eski performansına dönüş sinyalleri veren Icardi'nin İstanbul'da yaşamaktan da keyif aldığı ve Galatasaray'da kalıcı olmak istediği öne sürüldü.

PSG cephesinin Icardi için isteyeceği bonservis bedeli sonrası Galatasaray'ın yapacağı karşı teklifle pazarlıklar başlayabilir.

Şubat ayında 30 yaşına girecek Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.

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Adanalı
20.01.2023 09:50
Galatasaray aşkı normal aşklara benzemez! Normal aşk güzel ama kısadır. Galatasaray aşkı ise kanına işler vazgeçemezsin ömür boyudur. Hoş Geldin İcardi...  
 
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