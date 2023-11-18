Yönetmelik değişti. Mirasçı çiftçilere önemli duyuru

Çiftçi Kayıt Sistemi kapsamında intikali yapılmamış araziler için taahhütnameyle gerçekleştirilen başvurulara itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi istenecek.

KAYNAK: AA
Yönetmelik değişti. Mirasçı çiftçilere önemli duyuru

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması için kurulan ÇKS'nin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Değişiklikle, çiftçilerin ÇKS'ye kayıt olması, kontrollerin yapılması ve sistemin güncellenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, taahhütnameye konu araziler, üretim yılına ait uydu görüntüleriyle ya da tespit komisyonları tarafından yerinde kontrol edilecek.

Mirasçı ya da hissedarlarca, taahhütnameye konu arazilere üretim yılı içerisinde itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar, içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar, itiraz edilen hisselere tekabül eden alanlar için sonlandırılacak.

Verasetten iştirak olup taahhütname ile başvurulan arazilere, hissedar veya mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar verasete konu hisselere itiraz edilen alanlar için sona erdirilecek.

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde miras hakkının, mahkeme ya da noterden alınmış veraset belgesinde belirtilen mirasçılar adına tescil işlemi yapılmamış araziler, intikali yapılmamış araziler kapsamında sayılacak.

İntikali yapılmamış araziler için taahhütnameyle gerçekleştirilen başvurulara mirasçılarca itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi istenecek.

Başvuru yapılan arazide, kendine ait hissesi olmaması durumunda hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi ya da taahhütname istenecek. Bu arazinin verasetten iştirak olup, hisse oranları belli olmaması durumunda tüm hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi ya da taahhütname istenecek.

Taahhütnameye konu arazilere ilişkin ÇKS kayıtları üretim yılının mart ayı içerisinde 15 gün süreyle il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Hissedar veya mirasçılar haricinde daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

İlgili Haberler
THY'nin en ucuz ve en pahalı uçak biletleri belli oldu
Merkez Bankası 12 gün sonra doların kaç TL olacağını açıkladı
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
Son Haberler
Yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı Gündem
Yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı
Türkiye seni unutmayacak: Efsane isim Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 6. yılı Spor
Türkiye seni unutmayacak: Efsane isim Naim Süleymanoğlu'nun vefatının 6. yılı
Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'na hava engeli Gündem
Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'na hava engeli
TikTok yine bildiğiniz gibi... Bir kadın ağzından farklı sesler çıkararak telefonu okşayıp ASMR yayın yaptı Video
TikTok yine bildiğiniz gibi... Bir kadın ağzından farklı sesler çıkararak telefonu okşayıp ASMR yayın yaptı
Fenerbahçe'nin eksik kaldığı bölgeleri Fırat Doğu Faraç açıkladı Spor
Fenerbahçe'nin eksik kaldığı bölgeleri Fırat Doğu Faraç açıkladı
İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti. Ev ve iş yerlerini su bastı Gündem
İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti. Ev ve iş yerlerini su bastı
Türkan Şoray 45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında. İlk gelişinde otağ kurup kımız ikram etmişler Magazin
Türkan Şoray 45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında. İlk gelişinde otağ kurup kımız ikram etmişler