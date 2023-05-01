Yönetmen İsmail Güneş saldırıya uğradı

Yönetmen, senarist ve yapımcı İsmail Güneş, İstanbul Maltepe'de, bir düğün konvoyundakiler tarafından darbedildi. Saldırı sırasında yaralanan Güneş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yönetmen İsmail Güneş saldırıya uğradı

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

Alınan bilgiye göre, spor yapmak için eşiyle sahile inen yönetmen İsmail Güneş, Maltepe'de Bağdat Caddesi'nde, korna çalarak gürültü yapan düğün konvoyundakileri uyarınca, konvoyda bulunan bir grup, Güneş'e saldırdı.

Etraftakilerin durumu haber vermesi üzerine Güneş, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güneş, hastanedeki tedavisi sonrasında taburcu edildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İsmail Güneş; Ateş’in Düştüğü Yer, The İmam, Gülün Bittiği Yer, Kervan 1915, Sözün Bittiği Yer, Çizme ve Gün Doğmadan gibi filmlerin yönetmenliğini yapmıştı.

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