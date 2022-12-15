Onur Ünlü'den ayrılan Hazar Ergüçlü İlk kez konuştu: Çok yıprandık ama...

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yerlan Onur Ünlü ve Hazer Ergüçlü'nün geçtiğimiz günlerde ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Aralarındaki yaş farkıyla sık sık gündem olan çiftten Hazer Ergüçlü bitek ilişkisi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. Menajerinin doğum günü partisinden çıkarken görüntülenen güzel oyuncu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TV100'ün haberine göre ilişkisinin bittiğini doğrulayan Hazar Ergüçlü, "Çok yıprandık ama o benim her şeyim" dedi.