Yönetmen Yeşim Tonbaz'dan senaryo eğitimi!

Başvuruları 10 Kasım'a kadar sürecek olan senaryo eğitimi için, senaryonun temel özelliklerinden yazım aşamalarına, görsel çözümlemelerden öykü anlatım tekniklerine kadar geniş bir programdan oluşuyor.

Toplamda 12 hafta sürecek çevrim içi eğitimde, "Senaryo Nedir?", "Senaryo Yazım Aşamaları", "Sahne Yazımı ve Özellikleri", "Film Öyküsü", "Narratif Yapı", "Karakter Yaratma" ve "Senaryoda Diyalog" konu başlıkları yer alıyor.

Senaryo örnekleri ile analizler başlıklarının detaylı inceleneceği "eğitim programı, senaryo geliştirme aşaması" ile tamamlanacak.

Eğitime ilişkin detaylı bilgi ve kayıt için İSE'nin sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.

- YEŞİM TONBAZ KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Sinema-Radyo-TV Bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Tonbaz, sinema yazarlığının yanı sıra editörlük ve yöneticilik de yaptı.

Tonbaz'ın 2016'da çektiği ilk kısa filmi "Askıda" yurt içi ve yurt dışı birçok film festivalinde gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle çektiği ikinci kısa filmi "Münhasır", dünya prömiyerini Torino Film Festivali'nde yaparken, birçok festivalden ödül aldı.

TRT Ortak yapımı ile çektiği ilk uzun metraj filmi "Hacer" ise yakın zamanda sinemaseverlerle buluşacak.