Yöresel yemeklerle zayıflanılır mı? Uzmanı açıkladı

Yöresel yemeklerle zayıflamanın mümkün olup olmadığı, son yıllarda beslenme ve diyetetik alanında artan bir ilgi gördü.

Birçok uzman, geleneksel diyetlerin, özellikle de Akdeniz ve Japon diyetleri gibi bölgesel mutfakların, sağlıklı kilo kaybı ve genel sağlık üzerinde olumlu etkileri olabileceğini öne sürdü.

Prof. Dr. Walter Willett, Harvard Üniversitesi Beslenme Bölümü Başkanı, Akdeniz mutfağının taze sebze, meyve, tam tahıllar, baklagiller, sağlıklı yağlar (özellikle zeytinyağı) ve düşük miktarda kırmızı et içeren yapısının, kilo kontrolü ve kronik hastalıkların önlenmesi açısından ideal bir model sunduğunu belirtti. Bu diyet, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekeri seviyelerini dengelerken, antioksidan açısından zengin olması nedeniyle inflamasyonu azaltarak kilo verme sürecine katkıda bulunabilir.

Dr. Shigeo Kagawa ise, geleneksel Japon diyetinin düşük kalorili ve besleyici özellikleriyle dikkat çektiğini vurguladı. Japon mutfağı, bol miktarda sebze, balık, deniz yosunu ve fermente gıdalar içerir. Bu tür bir beslenme düzeni, özellikle yüksek lif ve düşük yağ içeriği sayesinde uzun vadeli kilo kontrolünde etkili olabilir.

Araştırmalar da bu yönde bulgular sundu. Örneğin, 2013 yılında "The New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlanan bir çalışma, Akdeniz diyeti uygulayan bireylerin, düşük yağlı diyet uygulayanlara kıyasla daha fazla kilo kaybı yaşadığını ve bu diyetin kardiyovasküler hastalık riskini azalttığını gösterdi. Benzer şekilde, 2018'de "Nutrition Reviews" dergisinde yayımlanan bir meta-analiz, geleneksel Japon diyetinin kilo yönetimi ve genel sağlık üzerindeki faydalarını doğruladı.

Yöresel yemeklerle zayıflamanın mümkün olduğunu söylemek, uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ışığında mantıklı göründü. Ancak, her bireyin metabolizması ve sağlık durumu farklı olduğundan, bu tür diyetlerin bir beslenme uzmanı veya doktor tarafından kişiye özel olarak planlanması gerektiği unutulmaması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, yöresel yemeklerin doğru porsiyonlarda ve dengeli bir şekilde tüketilmesi durumunda zayıflamaya yardımcı olabileceğini belirtti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamlayan Diyetisyen Özgür Haykır, yöresel yemeklerin tüketilerek de zayıflamanın mümkün olduğunu savundu.

Haykır, "Beslenme programına devam eden katılımcıların vücut ağırlığında anlamlı düzeyde azalma meydana geldiği gözlemlendi. Bu durum, porsiyon miktarlarına dikkat edilerek sağlanabilir" dedi.

Prof. Dr. Serkan Şengül: SUBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Şengül, yöresel yemeklerin kaybolmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Porsiyon miktarlarına dikkat edilerek sürdürülen programlar izledik. İçerisinde 'Kabak Tatlısı', 'Islama Köfte' ve 'Çerkez Tavuğu' gibi yemeklerin yer aldığı beslenme programında yöresel yemekleri tüketerek de zayıflamanın mümkün olduğu neticesine ulaştık" şeklinde açıkladı.

• Diyet Sürdürülebilirliğinde Yöresel Mutfak Kullanımının Analizi: Diyetisyen Özgür Haykır'ın yüksek lisans tez çalışmasında, Sakarya yöresine ait coğrafi işaretli yöresel yemeklerin yer aldığı beslenme programları uygulandı. Bu çalışmada, katılımcıların vücut ağırlığında anlamlı düzeyde azalma gözlemlenmiş ve yöresel yemeklerin tüketilmesiyle de zayıflamanın mümkün olduğu sonucuna varıldı.

• Sağlıklı Zayıflama Programları: Beslenme uzmanları tarafından sağlıklı bir zayıflama programında haftalık 0,5-1 kilogram ağırlık kaybı önerilmektedir. Bu bağlamda, yöresel yemeklerin dengeli ve doğru porsiyonlarda tüketilmesi, sağlıklı bir zayıflama sürecine katkı sağlayabilir.

Yöresel yemeklerin doğru porsiyonlarda ve dengeli bir şekilde tüketilmesi, zayıflama sürecine olumlu katkılar sağlayabilir.

Uzmanlar, kültürel alışkanlıkların göz önünde bulundurularak hazırlanan beslenme programlarının, bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmasında önemli bir rol oynadığını vurgulandı. Bu nedenle, yöresel lezzetlerin kaybolmaması ve doğru şekilde tüketilmesi önemli.