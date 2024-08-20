Antalya'da hasadı başladı : Günde 4 tane yenildiğinde bağırsakları temizliyor

Antalya'nın İbradı ilçesinin 800 rakımlı Ürünlü Mahallesi'nde yetişen siyah incirin hasat dönemi başladı. Tarlada seçilen incirler boylarına göre ayrılıyor ve satışa sunulmak üzere Antalya haline gönderiliyor. İncirin bahçeden çıkış fiyatı ise 80 ile 100 TL arasında değişiyor.

BAĞIRSAKLARI TEMİZLEYEN MUCİZE MEYVE

İncir, içeriğindeki lifler sayesinde bağırsakların düzenli olarak çalışmasına yardımcı olur. Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunan incir, aynı zamanda bağırsaklardaki toksinlerin atılmasına da yardımcı olur. Bu sayede bağırsakların temizlenmesine ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olur.

Ayrıca incir, içeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde bağırsak sağlığını korur. Antioksidanlar, bağırsak hücrelerini serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak bağırsak sağlığının korunmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra, incirin sindirim sistemi üzerindeki anti-inflamatuar etkileri de bağırsakların temizlenmesine ve sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olunmasına katkı sağlar.