Yorgun mermi Ebru’ya isabet etti! Akşam yemeği kabusa döndü

Aydın Efeler’de 2,5 aylık evli olan çiftin romantik akşam yemeği kabusa döndü. Bacağına nereden geldiği belli olmayan yorgun mermi isabet eden İrem, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde meydana geldi. 2,5 aylık evli olan İrem Nur Karacasulu, eşi Barış Karacasulu ile Kardeşköy Mahallesi'ndeki bir restorana gitti. Yemek sırasında İrem Nur Karacasulu aniden bacağında acı hissetti. Karacasulu, Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan Karacasulu'nun yorgun mermi ile bacağından vurulduğu belirlendi. Bacağına saplanan mermi çıkartılan Karacasulu'nun durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Barış Karacasulu, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını belirtip, "Yemek yerken bir anda yorgun mermi eşimin ayağına saplandı. Eşim şu an konuşacak durumda değil" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, silahlı kim ya da kimlerin ateşlediğinin araştırıldığını bildirdi.

