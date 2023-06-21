Yorgun mermi nedir? Yorgun mermi nasıl olur?

Yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğuna ilişkin haberler sık sık gündeme geliyor. Peki, yorgun mermi nedir? Yorgun mermi nasıl olur?

Yorgun mermi nedir? Yorgun mermi nasıl olur?

Maganda kurşunu olarak havaya sıkılan kurşunlar hayati bir tehlike oluşturur. Peki, yorgun mermi nedir? Yorgun merdi nasıl olur?

YORGUN MERMİ NEDİR?

Magandaca havaya atılan atışın hızını kaybetmesi nedeniyle yere düşen mermiye yorgun mermi denir.

Düşüşe geçmeye başladığı andan itibaren de dengesiz bir enerji ile dönerek aşağı doğru tekrar hızlanır. Yorgun mermi tanımlaması 2. Dünya Savaşı'ndan beri kullanılmaktadır.

YORGUN MERMİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Yorgun merminin ölümle sonuçlanma riski vardır. Hayati organlara isabet ettiğinde ise ağır yaralanmaya neden olabilir.

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Akika kurbanı nedir? Akika kurbanını kimler keser? Keşfet
Akika kurbanı nedir? Akika kurbanını kimler keser?
Avrupa Birliği'nden vize krizi açıklaması Güncel
Avrupa Birliği'nden vize krizi açıklaması
Güngören'de halatı kopan asansör düştü. 1 ölü Güncel
Güngören'de halatı kopan asansör düştü. 1 ölü
E-ticaret devine dava şoku Dünya
E-ticaret devine dava şoku
e Devlet iki aşamalı giriş nedir? e Devlet iki aşamalı giriş nasıl ayarlanır? Keşfet
e Devlet iki aşamalı giriş nedir? e Devlet iki aşamalı giriş nasıl ayarlanır?
Newcastle Tonali için kesenin ağzını açıyor Spor
Newcastle Tonali için kesenin ağzını açıyor