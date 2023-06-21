Yorgun mermi nedir? Yorgun mermi nasıl olur?

Maganda kurşunu olarak havaya sıkılan kurşunlar hayati bir tehlike oluşturur. Peki, yorgun mermi nedir? Yorgun merdi nasıl olur?

YORGUN MERMİ NEDİR?

Magandaca havaya atılan atışın hızını kaybetmesi nedeniyle yere düşen mermiye yorgun mermi denir.

Düşüşe geçmeye başladığı andan itibaren de dengesiz bir enerji ile dönerek aşağı doğru tekrar hızlanır. Yorgun mermi tanımlaması 2. Dünya Savaşı'ndan beri kullanılmaktadır.

YORGUN MERMİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Yorgun merminin ölümle sonuçlanma riski vardır. Hayati organlara isabet ettiğinde ise ağır yaralanmaya neden olabilir.