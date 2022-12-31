Yörüklerden Yeniçağ'a teşekkür. Yeniçağ haber yaptı izin çıktı

Türkiye'nin güney ucunda Torosların eteğine kurulmuş Mersin'e bağlı Bozyazı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının onayı olmasına rağmen Sarıkeçeli Yörüklerin keçilerini otlatmalarına izin verilmiyordu. Tüm yörük dernekleri bölgede toplanarak, hayvanlarını otlatmak için eylem yapmıştı.

Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak, Keçi çobanlığı ile idarenin arasında geçici mutabakatla şimdilik anlaşma sağlandığını bildirerek Yeniçağ Gazetesi'ne teşekkür etti.

"YÖRÜKLERİN SESİ OLAN YENİÇAĞ'A TEŞEKKÜR"

Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak'ın açıklaması şöyle:

"Mersin, Aydıncık / Pembecik'deki Keçi çobanlığı ile idarenin arasında süren geçici mutabakatla şimdilik anlaşma sağlanmıştır. İleride, uygulamada hayvancılığın sürmesi için yapılacak uygulamalarla neticelenecektir.

Bu sürede, yörüklerin sesi olan Pervin Savran Çobana, Adana derneklerimizden Cengiz Çetinöz ve arkadaşlarına, Dünya Türkmenler Birliği başkanı Mustafa Kuş. Pembecik köyü muhtarı Ahmet Doğan ve köy halkı, Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoglu, Orman İşletme Müdürlüğü, Devreye girdiğimiz resmi kurumlardan çözüm için gayret gösterenlere, Başta Banu Avar'a, Basın yayın kuruluşlarına, Yusu Yavuz'a, yangına bir damla su taşıyan; Nebiye Usluer Kuşadası, Özgür İfade Gazetesi Gülbin Aybar, ZAFER YOLCULARI, KAKEB der, Kuşadası Arama Kurtarma Ekibi derneği, Medyasiyaset TV, Yeniçağ Gazetesi, İYAT İnsanca Yaşam Topluluğu, Yeşim Tütün'e;

Vatan ve Hürriyet Partisi Genel Başkanı Yalçın Doğan, Turan Hareketi Partisi Genel Başkanı Varol Esen, Yeşim Yesin'e, derde çare arayan çok sayıda kardeşimize, dik duran kardeşlerimize, iktidara veya muhalefete yakın olup adaletli davrananlara, bilgimiz dışında emek verenlere, bu mücadelede katkısı olan biri olarak emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Benzer otlak sorunlarının yaşanmaması için, kalıcı çözümler için mücadelemiz sürecek. Diğer derneklerinde; değerlerimizi koruma mücadelede yanımızda görmek isteriz."

Ramazan Kıvrak

Yörük Türkmen Derneği Başkanı