'Yoruldum' diye ayrıldı, gerçek başka çıktı. Çağdaş Atan'ın yeni takımı belli oldu

Kayserispor'dan bir gün önce yorulduğunu belirterek ayrılan Çağdaş Atan'ın aslında yorulmadığı, başka teklif için görevi bıraktığı ortaya çıktı.

'Yoruldum' diye ayrıldı, gerçek başka çıktı. Çağdaş Atan'ın yeni takımı belli oldu

Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, çok yorulduğunu belirterek görevden ayrıldığını duyurdu.

Kulüp başkanı ve yöneticilere teşekkür eden Atan, "Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum. Kayseri bana ilk günden itibaren kucak açtı, hayatımda hiç sevilmediğim kadar sevildim. Birlikte hayaller kurduk, başarılı olduk, güldük, ağladık... Zorlukları paylaştık, unutulmaz hatıralar yaşadık. Saha içi ve dışında çok çalıştık, birlikte geliştik ve büyüdük. Geride kalan süreçte çok yıprandık, yorulduk. Artık veda zamanı. Oyuncularım, benimle kader birliği yapan evlatlarım. Sizlerle ayrı ayrı vedalaşacağım. Namağlup bir takım bırakmanın huzuruyla ayrılıyorum şehirden. İçim buruk olsa da, hepinizi çok seviyorum değerli Kayseri halkı. Sofranızda her zaman bir tabağım olduğunu bilerek ayrılıyorum bu şehirden. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Ancak Atan'ın yorulmadığı, başka bir teklif için ayrıldığı ortaya çıktı. Bu açıklamadan bir gün sonra Atan'ın Başakşehir'le anlaştığı belirtildi.

Başakşehir görevdeki bir teknik adamı teklif yaparak alırken, Kayserispor'un buna nasıl tepki göstereceği merak konusu oldu.

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