Yosun neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İshale iyi gelen yosunun faydaları dikkat çekti.

Yosunla ilgili detaylar…

YOSUN NEDİR?

Nemli ağaç gövdelerinde, kayaların diplerinde, denizlerde asalak olarak yaşayan bir bitki türüdür.

Çiçeksiz bitkilerin; suların yüzünde veya diplerinde bulunan bir şubesidir.

YOSUNUN FAYDALARI

-Sürüldüğü yerleri zayıflatır.

-Haşlanması bağırsak kurtlarını döker.

-Saçlar yıkanırsa kuvvetlendirir.

-İyot bakımından oldukça zengin olan yosun, trioid bezlerinin çalışmasını sağlar.

-Hormonları dengeleyen iyot, özellikle kadınsal hastalıkların yaşanmasını önler.

- Güçlü bir vitamin deposuna sahip olan yosun, üst solunum yolu hastalıklarını önlemek için oldukça etkili bir besindir.

-Balgam söktürücü özelliği olan yosun boğazların tahribatını önler. Ayrıca akciğerde meydana gelen deformelerin de önüne geçer.

- Eski çağlarda yara ve yanık gibi durumlarda açık olan yerin enfeksiyon kapmaması için kullanılırmış.

-Cildin hasra aldığı alanı hızla iyileştiren yosun, aynı zamanda eklem, kas ve kemik ağrılarda da iyileştirme görevi görür.

- Uzakdoğu insanlarının yaşlanmamasının sırrı olan yosun, çorba veya çay yapılarak tüketilir. Dıştan müdahalede ise direk olarak hasarın yüzeyine bırakılır. Ya da zeytin yağı, aleo vera ile karıştırılarak maske hazırlanır.

- Yosun çayı mide sağlığı için birebirdir. Mide asidini dengeler. Besinlerin öğütülmesi için mide kasını güçlendirir. Ayrıca reflü ve ülser gibi hastalıkları önler. Yapılan araştırmalarda yosunun halsizlik ve anoreksi gibi hastalıkları engellediği tespit edilmiştir.

- Yüksek antioksidan özelliği olan yosun vücudu serbest radikallerden arındırarak vücudun fazla asit yağ, toksin gibi hücreleri birikmesinin önüne geçer.

- LDL köt kolesterol seviyesinin yüksekliğine denir. Bu kolesterol yüksek oldukça kalp ve damar sağlığı olumsuz etkilenir. Bunu dengeleyen besinler tüketilmesi gerekir. Yosun bu kötü kolesterolü düşürmede etkili bir besindir. Yosunu çay, çorba ya da geleneksel yemeklerin içerisine eklenerek tüketilebilir.

- Yosun uzun süre tok tutma özelliği olduğundan kilo vermede de etkilidir. Düşük kalorisi olan yosun, diyet listelerinde ilk sıralarda yer alır.

YOSUN ÇAYI NASIL YAPILIR VE NEYE İYİ GELİR?

4 gram yosun

Bir adet limon

Bir tatlı kaşığı bal

İki bardak su

Yosunları bir kasede iyice öğütün üzerine rendelediğiniz limonu ve suyu ekleyip ortalama 5 dakika kaynatın. Ocaktan aldığınız bu karışımı süzüp balı ekleyip tüketin. Bu karışımım mide ağrılarına sindirim problemlerinden en çok yaşana kabızlığa iyi gelir.

Uzakdoğu ülkelerinde yosun toplanır böyle kurutularak yemeklere eklenir. Ya da yemeklerin yanında garnitür olarak tüketilir.

Uzakdoğu ülkelerinde yosun toplanır böyle kurutularak yemeklere eklenir. Ya da yemeklerin yanında garnitür olarak tüketilir.