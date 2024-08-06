Young Boys’tan Galatasaray’a meydan okuma

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Galatasaray ile eşleşen Young Boys’ta teknik direktör Patrick Rahmen ve sportif direktör Steve von Bergen, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray’a karşı hazır olduklarını belirten Teknik Direktör Patrick Rahmen, “Bizi ne kadar büyük bir kitlenin beklediğini biliyoruz. Hazırız” dedi.

Young Boys Sportif Direktörü Steve von Bergen ise şu ifadeleri kullandı: “Türk takımlarıyla oynamanın heyecanını ve mutluluğunu biliyoruz. Galatasaray elbette karşımızda favori. Göreve cesurca yaklaşan ve rakibini kızdırmak için elimizden geleni yapan bir meydan okuyucu olmak istiyoruz.”