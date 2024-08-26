Young Boys'un hocası Galatasaray planını açıkladı

Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen, Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında kaleden uzakta tutmayı amaçladıklarını belirtti.

Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen, RAMS Park’ta düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Rahmen, ilk maçta önemli bir avantaj elde ettiklerini vurgulayarak, “Takımı çok pozitif görüyorum. Yarın harika bir statta maça çıkacağız. Topa baskı yapmamız gerekecek. Üzerimize yoğun bir hücum taktiği uygulanacak. Biz de buradan bir şey çıkarmak istiyoruz.” dedi.

Topa baskı yapacaklarını ve Galatasaray’ı kaleden uzakta tutmak için planlarının olduğunu belirten Rahmen, ilk maçta bazı noktalardan Galatasaray’a geçiş izni verdiklerini ancak bu eksiklikleri tamamlamaları gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, kaleci tercihiyle ilgili olarak İsviçreli teknik adam, David von Ballmoos’un durumunun iyi olduğunu ancak henüz kesin bir karar vermediklerini söyledi. Avantajlı taraf olduklarını belirten Rahmen, yarınki kadro tercihlerinin farklılık gösterebileceğini de ekledi .