Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefi olan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, son olarak Gaziantep FK maçında iki kez fileleri sarsmayı başardı. Yıldız oyuncu, gol beklentisi istatistiğinde Süper Lig'de adeta herkesi solladı.

YOUSSEF EN-NESYRI SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDE

Tecrübeli golcü, Süper Lig'de bu sezon gol beklentisi en yüksek futbolcu olarak dikkat çekiyor. 7.3 gol beklentisi ile oynayan 28 yaşındaki yıldız, 6 kez fileleri havalandırdı. En Nesyri, 124 dakikada bir gol atıyor.

Onu 6.4 gol beklentisi ile Beşiktaşlı Tammy Abraham takip ediyor. İngiliz yıldız, 4 kez gol sevinci yaşadı. Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu ise 5.3 gol beklentisi ile 7 kez fileleri havalandırdı.