Youth Awards’ta Pegasus rüzgârı esti!

Kaynak: AA
Youth Awards’ta Pegasus rüzgârı esti!

Pegasus Hava Yolları, Youth Awards 2025’te 200 bine yakın gencin oylarıyla üç ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 200 bine yakın gencin oy kullandığı organizasyonda, Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk ise "Gençlere En İlham Veren CEO" seçildi.

pegasusa-youth-awards-2025ten-3-odul-yenicag-2.jpg

Şirket ayrıca "En Çok Çalışılmak İstenen Ulaşım-Taşımacılık Şirketi" kategorisinde altın, "En Beğenilen İşe Alım Programı" kategorisinde genç yetenek programı GoYoung ile bronz ödül aldı.

pegasusa-youth-awards-2025ten-3-odul-yenicag-1.jpg

Youth Awards'ta bu yıl 180 şirket, 29 kategoride yarıştı. Pegasus, aldığı ödüllerle gençlik alanındaki geniş katılımlı oylamalardan birinde öne çıkarak, gençlere yönelik kariyer programlarıyla dikkat çekti.

Son Haberler
Böylesi görülmedi! Süper Lig maçı herkese bedava
Böylesi görülmedi! Süper Lig maçı herkese bedava
Cezaevi ring aracı şarampole devrildi: 5'i mahkum 12 yaralı!
Ring aracı şarampole devrildi: Yaralılar var!
Erdal Beşikçioğlu'ndan 'ABB soruşturması'na tepki
Erdal Beşikçioğlu'ndan 'ABB soruşturması'na tepki
Özgür Özel “Mansur Yavaş’ın arkasındayız” diyerek açıkladı: İşte bu kurgu, bu kadar aciz, bu kadar kirlidir
Özgür Özel “Mansur Yavaş’ın arkasındayız” diyerek açıkladı: İşte bu kurgu, bu kadar aciz, bu kadar kirlidir
Ekonomist Onur Çanakçı'dan dolar duası: Ortaklıkta dedikodu çok inşallah 150 TL olmaz
Ekonomist Onur Çanakçı'dan dolar duası: Ortaklıkta dedikodu çok inşallah 150 TL olmaz