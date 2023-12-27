YouTube'a bugüne kadar kaç video atıldı

Dijital video içerik platformu olan YouTube'a bugüne kadar kaç video atıldığı belli oldu.

Bir blog yazarı olan Ethan Zuckerman, web sitesi üzerinden paylaştığı raporda 2006-2023 tarihleri arasında tamı tamına 13 milyar 325 video yüklendiğini açıkladı. Raporda 2006′dan başlamak üzere bir büyüme trendine girdiği ve 2023 yılı itibariyle zirve yaptığı görüldü.

Zuckerman, 2023‘te YouTube‘a 4 milyardan fazla video yüklendiğini ve bunun bir rekor olduğunu belirtti. Ancak izlenme sayılarının da beklentilerin altında kaldığı duyuruldu.

Tüm videoların sadece yüzde 4’lük kısmının 10 bin ve üzeri görüntülenme aldığı aktarıldı.

YENİ REKOR BU YIL GELDİ

YouTube’da geçtiğimiz hafta yeni bir rekor kırılmış oldu. Rockstar’ın GTA 6 tanıtım fragmanı yayınlanmasının ardından ilk 24 saat dolmadan 70 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Son rekor ABD’li ünlü YouTuber MrBeast, 59.4 milyon izlenme elde eden “7 Days Stranded At Sea” videosuydu.