YouTube’a RTÜK denetimi geliyor

Kaynak: Donanım Haber
YouTube’a RTÜK denetimi geliyor
YouTube'daki yayınları denetlemek için çalışma başlatan RTÜK'ün, sosyal medyadaki yayınları da mercek altına aldığı öğrenildi.

Radyo ve Televizyon Kurumu (RTÜK), 2019 yılında yayımlanan düzenleme ile Netflix, BluTV, Disney Plus gibi dijital içerik platformlarını RTÜK denetimine tabi tutmuştu. Bu tür platformların yayın yapabilmesi için RTÜK’ten yayın lisansı alması gerekiyor ve içerikler RTÜK tarafından denetleniyor.

SOSYAL MEDYA YAYINLARI DA DENETLENECEK

RTÜK şimdi de YouTube’daki içerikleri denetlemek istiyor. RTÜK ile YouTube arasında görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca YouTube’un yanı sıra sosyal medya platformlarındaki tüm yayınların, RTÜK’ün denetim süreçlerine dahil edilmesi için düzenleme hazırlığı başladığı öğrenildi.

YAYIN YASAĞI UYGULAYABİLECEK

Sosyal medya platformlarındaki RTÜK denetimi getirilmesinin ardından bu platformda yayın yapan tüm yayıncıların RTÜK’ün kurallarına uyması zorunlu olacak. RTÜK, sosyal medyadaki dilediği yayın hakkında yayın yasağı kararı alabilecek. İlgili platformlar, bu içerikleri yayından kaldırmakla yükümlü olacak.

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