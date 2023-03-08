YouTube'daki bu reklamlar artık gözükmeyecek

Kullanıcılar eğer YouTube Premium'a sahip değilse reklamları izlemek zorunda kalıyor. Kullanıcı deneyimini artırmak isteyen YouTube bazı reklamlarına son vereceğini açıkladı.

CHİP.com'da yer alan habere göre; YouTube'un destek sitesinde yayınlanan bir gönderide, artık "yer paylaşımlı reklamlar" reklam biçiminin desteklenmeyeceğini duyurdu. Bunlar, YouTube videolarının altında görünen banner reklamlar. Ve sadece YouTube'a masaüstü web sitesinden erişen kişiler tarafından görülüyor.

Destek sayfasında şu ifadelere yer veriliyor;

“Yer paylaşımlı reklamlar, yalnızca masaüstünde sunulan ve izleyiciler için rahatsız edici olan eski bir reklam biçimidir. Etkileşim diğer reklam biçimlerine kaydıkça çoğu içerik oluşturucu için sınırlı etki görmeyi bekliyoruz.”

Yer paylaşımlı reklamlar, 6 Nisan'da resmi olarak ortadan kalkacak. Açıkçası, bu reklamların neden hemen kaldırılmadığını anlamak şu an için mümkün değil.