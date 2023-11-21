Youtube’dan flaş karar. Binlerce videodaki kısıtlama kalkacak

Sosyal paylaşım platformu YouTube’dan flaş karar geldi. Alınan karar ile cinsel içerik ve çıplaklık kısıtlamalarında değişikliğe gidildi. Yeni karar ile bazı videolarda yer alan yaş kısıtlaması kaldırılacak ve reklam geliri elde etmesine izin verilecek.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Youtube’dan flaş karar. Binlerce videodaki kısıtlama kalkacak

Geçtiğimiz hafta perşembe günü YouTube cinsel içerik ve çıplaklık ile alakalı kurallarda değişiklik yaptı. Konuyla ilgili gelen raporlara bakıldığında platformun bazı çıplaklık ve uygunsuz içerik ile ilgili kurallarında hafifletmeler yaptığı görüldü. Bu yeni düzenleme ile birlikte bazı videolarda bulunan yaş sınırı ve engelleme kuralları da hafifletilmiş oldu.

Shift Delete’de yer alan habere göre, YouTube önceden emzirme videolarının yayınlanmasına izin vermediği kuralını kaldırdı. Artık “anne-çocuk sağlığı” kategorisine giren ve çocuğun da video içerisinde görüldüğü emzirme videolarındaki kısıtlamalar kalktı. Bu özellikle sağlık konusunda atılan bir adım olması sebebiyle kullanıcılar arasında “yerinde bir karar” olarak adlandırıldı.

Emzirme videoları “anne-çocuk sağlığı” kategorisine girecek ve çocuğun da gözüktüğü emzirme videoları YouTube kısıtlamalarına takılmayacak. Devamında platform bazı dans videolarındaki erişim engellerini de hafifletti. Bahsi geçen dans videolarındaki engeller kaldırılacak ve bu videoların reklam geliri elde etmesine izin verilecek.

Bahsi geçen videolar “ritmik vücut hareketlerini içeren, cinsellik içermeyen grafik dans videoları” kategorisine girdiği sürece YouTube engeline takılmayacak. Ayrıca videolarda yer alan kullanıcıların cinsel obje olarak sınıflandırılan bölgelerinin minimal düzeyde kapatıldığı ve videoların odak noktasının bu bölgeler olmadığı içeriklerin de erişim engellerini kaldıracak.

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