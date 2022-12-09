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Yozgat Bozok Üniversitesi akademik personel alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi 26 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 23 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 06:39
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Yozgat Bozok Üniversitesi Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi akademik personel alacak
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Yozgat Bozok Üniversitesi Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi 26 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 23 aralık 2022 olarak belirtildi.

Resmi Gazete'de Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.'' denildi.

ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.


AÇIKLAMALAR:
1-Başvurular şahsen yapılacaktır.
2-Adli sicil belgesi
3-Fotoğraf 1 (bir) adet
4 -Özgeçmiş ve yayın listesi, (yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır.)
5-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan Puanlama tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir.
6-Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.
15303/1-1

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