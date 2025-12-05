Sorgun Belediyesi ile Kazakistan arasındaki iş birliği protokolü çerçevesinde Yozgat’ta ağırlanan Kazak akademisyenler, şehrin kültürel ve tarihi zenginliklerini yerinde keşfetmek için Yozgat Müzesi’ni ziyaret etti.



Ziyaret boyunca Müze Müdürü Cihat Çakır, müzedeki değerli koleksiyonu, Yozgat’ın köklü arkeolojik geçmişini ve bölgenin eşsiz kültürel mirasını akademisyenlere ayrıntılı şekilde aktardı. Kazak akademisyenler, etnografik ve arkeolojik eserleri tek tek inceleyerek Yozgat’ın tarihteki stratejik önemine dair derin değerlendirmeler yaptı.

Müze turunda konuşan Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Kazakistan’da kurulacak müze için envanter ve teşhir çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.

Başkan Ekinci, "Kazakistan müze veya arkeolojik eserlerin teşhiri noktasında çok ileri seviyede değil. Türkiye’den örnek almaya çalışıyorlar. O yüzden bugün burada Yozgat Müzesi’ndeki eserleri gezip gördük. Yaptığımız protokol gereği önümüzdeki yıllarda Kazakistan bölgesinde kurulacak olan Bozok Müzesi içerisinde ‘Yozgat Bozok’ köşesini Sorgun Belediyesi olarak biz organize edeceğiz" dedi.