Yozgat'ta 2 kişiyi öldüren sanık, 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Yozgat’ta iki kişinin silahla öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan cinayet sanığı, 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAYNAK: İHA
Yozgat'ta 2 kişiyi öldüren sanık, 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Yozgat Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık N.A., maktullerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın 'kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada savunma yapan sanık N.A., olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu öne sürdü. Maktuller Ömer Yüksel ve Hayrullah Çetin'in yakınları ise sanığın iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık N.A.'ya "kasten adam öldürme" suçundan her iki maktul açısından 18'er yıldan toplamda 36 yıl hapis cezası verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yozgat’ta 28 Aralık 2022'de hayvan alım satımı yapmak için evlerinden ayrılan Ömer Yüksel (43) ve Hayrullah Çetin'den (48) bir daha haber alınamamış, şahıslar 30 Aralık'ta merkeze bağlı Lök köyü Şabanyazısı mevkiinde kamyonet içerisinde tabanca ile öldürülmüş olarak bulunmuştu. Olayın ardından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan N.A. tutuklanmıştı.

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