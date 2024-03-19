Yozgat’ta aranan 12 şahıs kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
Yozgat’ta aranan 12 şahıs kıskıvrak yakalandı
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda 12 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01-18 Mart’ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında; hakkında “Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ü. Boğazlıyan ilçesinde, hakkında “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.A. ve hırsızlık suçundan 2 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.K.ise Yozgat merkezde yakalandı.

Jandarma ekipleri, aynı zamanda merkez ve ilçelerde çeşitli suçlardan 2 ay ile 2 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 9 şahsı da yakaladı.

Yakalanan 12 şahıs, işlemleri sonrasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

aw165762-01.jpg

aw165762-02.jpg

Son Haberler
Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 14 kişi yakalandı Yerel Haberler
Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 14 kişi yakalandı
Sezen Aksu Türkan Şoray hastalığına yakalandı Magazin
Sezen Aksu Türkan Şoray hastalığına yakalandı
Taktik maktik yok bam bam bam akaryakıta gece yarısı zam Ekonomi
Taktik maktik yok bam bam bam akaryakıta gece yarısı zam
Borsada 4 hafta sonra bir ilk Ekonomi
Borsada 4 hafta sonra bir ilk
Ardahan'a Rus gelin: Jessica'nın el öpüp başını örttüğü görüntüler viral oldu Video
Ardahan'a Rus gelin: Jessica'nın el öpüp başını örttüğü görüntüler viral oldu
Trump 464 milyon dolar bulamadı mallarına el konulacak. Halkına 'Seçilmezsem Amerika kan gölüne döner' deyip korkutuyordu Dünya
Trump 464 milyon dolar bulamadı mallarına el konulacak. Halkına 'Seçilmezsem Amerika kan gölüne döner' deyip korkutuyordu
Moldova, Rus diplomatı sınır dışı edecek Dünya
Moldova, Rus diplomatı sınır dışı edecek