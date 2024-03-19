Yozgat’ta aranan 12 şahıs kıskıvrak yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01-18 Mart’ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında; hakkında “Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ü. Boğazlıyan ilçesinde, hakkında “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.A. ve hırsızlık suçundan 2 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.K.ise Yozgat merkezde yakalandı.

Jandarma ekipleri, aynı zamanda merkez ve ilçelerde çeşitli suçlardan 2 ay ile 2 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 9 şahsı da yakaladı.

Yakalanan 12 şahıs, işlemleri sonrasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.