Yozgat'ta piknik yapmak yasaklandı

Yozgat’ta, özellikle ormanlık alanlarda ve köy sınırları içinde anız ve bitki örtüsünün yakılması alınan tedbir kararları neticesinde tamamen yasaklandı. Bununla beraber, ormanlık alanlarda ateş yakmak yasaklanarak, orman yangınlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

1 Haziran 2024 ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında Çamlık Milli Parkı ve diğer ormanlık alanlarda piknik kısıtlamalarının getirilmesi kararı alındı. Bu zaman aralığında saat 21.00’den sonra ateşli piknik yapmak yasaklanırken, piknikçilerin sadece belirlenen piknik alanlarında piknik yapabilmesi kararı alındı.

Saat 22.00’den sonra ise bölgeye otel müşterileri dışında giriş yasaklanarak güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Orman yangınlarını bildirmek için vatandaşlarımız 112 Acil Çağrı Merkezi ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün 354 212 34 17 numaralı telefonlarını arayabilecekler.