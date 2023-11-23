Yozgat'ta toplu balık ölümleri. Binlercesi aynı anda öldü

Yozgat'ın Esenli köyünde bulunan Gelingüllü sulama barajının farklı noktalarında toplu halde balık ölümleri görüldü. Durumu gören vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi.

Yetkililer sulardan örnek alarak, incelemelerde bulundu. Bazı köylüler kıyıya vuran sağ balıkları toplamak izin paçalarını suya girerken, bazıları da tırmık yardımıyla balıkları topladı.

Esenli köyü sakinlerinden Halil Öztürk, balık ölümlerini tedirginlikle karşıladıklarını söyleyerek, “Balıkları gördük çok üzüldük, toplamaya da korktuk yenir mi yenmez mi diye. Akşam azdı balık ölümleri, sabah geldik daha da artmış. Baraj kenarlarında çoğunlukla var. Köyümüzün geçim kaynağı balık ama elimizden bir şey gelmiyor. Çok endişeliyiz bu durumdan” dedi.

"BALIKLARI TOPLAMAYA GELDİK"

Baraja balık toplamak için geldiğini söyleyen köy sakinlerinden Suat İpek ise, “Barajda balıkları bu halde gördük, biz de toplamaya geldik. Canlı olanları toplayacağız. Endişeleniyoruz ama yenilebileceğini öğrendik, ben de 5-6 kilogram balık toplayacağım” diye konuştu.

"BALIK ÖLÜMLERİ KİRLİ SU MİKTARINA BAĞLI"

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Kılıç, kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle balık ölümlerinin oluşabileceğini belirterek, “Derelerden gelen su miktarı azaldığı ve kirlilik oranı arttığı için ve kirli sular içinde bulunan saponin maddesi balıkların ölümüne neden olabiliyor. Ancak insan sağlığı için bu balıkların tüketilmesinde endişe etmeye gerek yok. Tabii bu balıkçılıkla uğraşanlar için ekonomik bir zarar olabilir. Kurumlarımızın fabrikaların deşarj sistemlerini kontrol etmeleri ve alınan su örneklerinin de izlenmesi gerektiği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.